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Вильнев считает, что количество очков не отражает реального уровня выступлений Ферстаппена и Хэмилтона

15 октября, 17:59
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Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону в текущем сезоне везет больше, чем гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Количество очков не отражает реального уровня выступлений Ферстаппена и Хэмилтона, — цитирует Вильнева Autosport. — Хэмилтон много ошибался, но заплатил за это минимальную цену в отличие от Ферстаппена. Вспомните сходы Макса в Великобритании и Венгрии. Эти гонки превратились для Mercedes в легкую прогулку.

На других трассах команде одного не хватало темпа, команда другого совершала ошибки, как в Турции. Тем не менее Макс и Льюис по-прежнему рядом в чемпионате, и очень сложно сказать, кто выиграет чемпионат».

Ферстаппен занимает первое место, имея в активе 262,5 очка. У Хэмилтона 256,5 очка и второе место

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72860-zhak-vilnyov-hemilton-dopustil-mnogo-oshibok-no-poteryal-malo-ochkov

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Евгений Петров все материалы автора
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