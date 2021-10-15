Вильнев считает, что количество очков не отражает реального уровня выступлений Ферстаппена и Хэмилтона

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону в текущем сезоне везет больше, чем гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Количество очков не отражает реального уровня выступлений Ферстаппена и Хэмилтона, — цитирует Вильнева Autosport. — Хэмилтон много ошибался, но заплатил за это минимальную цену в отличие от Ферстаппена. Вспомните сходы Макса в Великобритании и Венгрии. Эти гонки превратились для Mercedes в легкую прогулку.

На других трассах команде одного не хватало темпа, команда другого совершала ошибки, как в Турции. Тем не менее Макс и Льюис по-прежнему рядом в чемпионате, и очень сложно сказать, кто выиграет чемпионат».

Ферстаппен занимает первое место, имея в активе 262,5 очка. У Хэмилтона 256,5 очка и второе место