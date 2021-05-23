Норрис не ожидал, что финиширует в тройке лидеров на «Гран-при Монако»
18:29
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итог «Гран-при Монако». Он занял третье место.
«Я мечтал здесь оказаться, — сказал Норрис в интервью после гонки. — Я очень счастлив. Это что-то невероятное. Не ожидал, что финиширую на подиуме. Огромное спасибо всей команде за то, что мне удалось финишировать на подиуме. Я очень взволнован».
Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на 17-й позиции.
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