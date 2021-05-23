Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Гонщик Алешин высказался о выступлении Мазепина в «Гран-при Монако»

18:39
Теги:

Гонщик SMP Racing Михаил Алешин прокомментировал «СЭ» результаты «Гран-при Монако» «Формулы-1».

«Интересно было наблюдать за сегодняшний гонкой: новые лица на подиуме, трасса. Сегодня Никита Мазепин обогнал своего напарника Мика. Если говорить о возможности Никиты обогнать соперников других команд, то, безусловно, она есть. Здесь только вопрос к машине. Техника во многом не позволяет бороться Никите с другими на одном уровне. Так что, на мой взгляд, если Никита сменит машину, то всё у него получится. Либо он перейдет, либо в следующем сезоне поменяется расстановка сил в команде, и все получится. В целом, он свободно может конкурировать с другими», — рассказал Алешин «СЭ».

Ранее, 23 мая, победителем «Гран-при Монако» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера (18-я строчка).

(Ангелина Коляда)

Читайте также

У Ефимовой — новая конкурентка. Чемпионка из Британии решила вернуться на историческую родину в Россию
«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
В Англии сообщили, сколько «Вест Хэм» готов потратить на Крала из «Спартака»
ЦСКА низложил чемпионок на их площадке. У армейских девушек — золото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд