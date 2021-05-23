Гонщик Мове прокомментировал результат Мазепина в «Гран-при Монако»
Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове прокомментировал «СЭ» результаты гонки «Гран-при Монако» «Формулы-1».
«Я очень рад, что Никита смог переломить ситуацию, — сказал Мове «СЭ». — Единственный, с кем он может бороться — это Шумахер. Очень важно в психологическом плане, что он его обогнал, причем Никита после старта был позади Шумахера. Могу сказать, что вряд ли ситуация у Мазепина изменится. На других трассах будет очень тяжело. Настроили машину? Если им это удалось, то это редкий и исключительный случай. Никита, безусловно, быстрый гонщик, он должен бороться с Шумахером на равных. Авария Мика Шумахера? Это не исключительная причина результатов. Все ребята очень быстрые. Шумахеру, может, и надо было пару кругов пристреливаться, но не всю гонку».
Мове также отметил, что Мазепин доказал свой профессионализм еще в «Формуле-2».
«Мазепин доказал в «Формуле-2», что он профессионал. Случайных ребят там не бывает. Гонка в Монако, действительно, крайне сложная. Это немного другой мир. Профессионалы уровня «Формулы-1» имеют концентрацию, которую нужно держать на протяжении всей гонки», — добавил Мове.
Ранее, 23 мая, победителем «Гран-при Монако» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера (18-я строчка).
(Артем Бухаев)
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