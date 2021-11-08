Никита Мазепин: «Жаль, что наш план не сработал»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление на «Гран-при Бельгии». Он занял 18-е место, став последним из финишировавших.

«Это было очень приятное ощущение, – цитирует Мазепина Motorsport.com. – У меня получился хороший старт, я верно расположил машину в первых поворотах. Первая часть гонки складывалась очень здорово. Думаю, в этот раз темп был неплохим в сравнении с «Уильямсом», у которых возникли какие-то сложности.

Мы решили защититься (за счет раннего пит-стопа – Прим. «СЭ»), но, к сожалению, во время моей остановки в боксах случилась заминка. Из-за этого я оказался позади Латифи, после чего было уже сложно на что-то рассчитывать. У нас мало прижимной силы, потому сложно преследовать соперников.

Жаль, что наш план не сработал. Думаю, мы могли переиграть Латифи. Я спокойно сдерживал его позади, так как обгонять на этой трассе непросто. Пожалуй, в этом и состоит небольшой позитив от прошедшего уик-энда.

Гонка для меня продолжалась где-то 10-12 кругов. А после этого я уже не мог вести ее полноценно, так как приходилось быть очень осторожным с голубыми флагами и тому подобными вещами».

Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.