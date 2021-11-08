Валттери Боттас: «Одно очко лучше, чем ничего»
01:51
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление на «Гран-при Мексики». Он занял 15-е место.
Боттас показал быстрейший круг и отнял бонусное очко у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, хоть и не заработал его сам, так как финишировал вне топ-10.
«Макс отлично сработал в первом повороте, — цитирует пилота Autosport. — Я надеялся, что смогу вернуть себе лидерство, но получил удар сзади. Это серьезно осложнило мне гонку. Надеюсь, я помог команде. Одно очко лучше, чем ничего».
Ферстаппен одержал победу в гонке. Второе место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.
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