Валттери Боттас: «Одно очко лучше, чем ничего»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление на «Гран-при Мексики». Он занял 15-е место.

Боттас показал быстрейший круг и отнял бонусное очко у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, хоть и не заработал его сам, так как финишировал вне топ-10.

«Макс отлично сработал в первом повороте, — цитирует пилота Autosport. — Я надеялся, что смогу вернуть себе лидерство, но получил удар сзади. Это серьезно осложнило мне гонку. Надеюсь, я помог команде. Одно очко лучше, чем ничего».

Ферстаппен одержал победу в гонке. Второе место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.