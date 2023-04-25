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Сегодня, 14:56

Мазепин — о своем отстранении от «Формулы-1»: «Через два месяца у меня началась депрессия»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Российский автогонщик Никита Мазепин рассказал, как справлялся с отстранением от «Формулы-1».

«Мое спортивное направление первые два месяца являлось тяжелым моментом. Потому что я с пяти лет, всю свою сознательную жизнь, жил спортом и связывал себя с ним. И когда я получил письмо от команды, что мой контракт больше не действует, сначала почувствовал облегчение. Но через два месяца у меня началась депрессия. С Викторией Бородиньковой, специалистом с большой буквы, я общался. Но не могу сказать, что пользуюсь специалистами своего фонда напрямую», — сказал Мазепин.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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