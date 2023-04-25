Мазепин: «Я очень надеюсь, что у меня будет возможность вернуться в большой спорт»

Российский автогонщик Никита Мазепин поделился своими карьерными планами.

«Появились ли какие-то новые планы в карьере? Я очень надеюсь, что у меня будет возможность вернуться в большой спорт. Сегодня в него верить достаточно трудно. Сегодня я занимаюсь фондом. Если завтра что-то произойдет, то я готов. Я нахожусь в правильном весе, чтобы выступать», — сказал Мазепин.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

После ухода из «Формулы-1» Мазепин открыл фонд «Мы выступаем как один», цель которого — поддержка атлетов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам.