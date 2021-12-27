«Не считаю, что должен получить пятерку». Мазепин подвел итоги сезона-2021

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги сезона-2021 «Формулы-1».

«Вовсе не считаю, что должен получить пятерку за сезон, потому что пять — это «отлично», а я пока не знаю, каково это. Сегодня я могу выступить отлично, а завтра пойму, что способен на большее. Так что максимум, который я могу себе поставить — четыре. Пусть будет четыре за то, что прошел через это. Порой было очень тяжело. За адаптацию поставлю тройку, поскольку это не самая сильная моя сторона.

В этом сезоне я использовал разные болиды. Когда они были сложными или тяжелыми, случались неудачи. Кроме этого, я допускал ошибки — например, в Бахрейне и на других этапах. Не всегда было ощущение, что я выступаю хорошо. А что касается позитивных моментов, их было много. Я провел хорошие гонки в Сильверстоуне, Бразилии и Мексике», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Сезон-2021 стал для Мазепина дебютным в «Формуле-1». Его лучшим результатом было 14-е место на «Гран-при Азербайджана».