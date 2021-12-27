Алонсо рассказал о самом лучшем моменте сезона-2021 «Формулы-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о самом лучшем моменте сезона.

«Думаю, что выбор наиболее ярких моментов очевиден. Победа Эстебана Окона на «Гран-при Венгрии» была невероятно важна для нас, как для команды, и для самого Эстебана, который впервые в карьере выиграл гонку «Формулы-1». Свою первую победу в карьере я также отпраздновал именно в Венгрии — так что, наверное, это и правда особенная для нас трасса.

Честно говоря, мы никак не ожидали, что в Венгрии будем бороться даже за подиум, не то, что за победу. В той гонке я тоже боролся за попадание на подиум — было здорово, что нам удалось так хорошо выступить сразу двумя машинами. Да и празднование команды победы после гонки было особенным. Сам я попал на подиум уже на «Гран-при Катара» — это был особенный момент, которого я очень долго ждал», — приводит слова Алонсо Speed Week.

По итогам сезона-2021 Алонсо набрал 81 очко и занял десятое место в личном зачете пилотов.