Хельмут Марко доволен выступлением Серхио Переса в сезоне-2021 «Формулы-1»

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Серхио Пересе.

«У него есть свои сильные и слабые стороны. Одним из слабых мест в этом году в определенной степени были квалификации. Стартуя 8-м, 9-м или 11-м у него иногда уходило слишком много времени, чтобы прорваться вперед и помочь Ферстаппену. Однако на «Гран-при Абу-Даби» Перес все сделал идеально и очень сильно помог Максу одержать эту победу.

Перес продемонстрировал невероятный опыт и умения — когда для него все складывалось хорошо, то во многих гонках он не уступал Максу в темпе. Да, ему приходилось проявлять все свое мастерство в том числе и из-за плохих стартовых позиций, но в целом наше решение пригласить его в команду оказалось правильным», — приводит слова Марко Planet F1.

Для Переса это был первый год за рулем болида «Ред Булла». В сезоне-2021 он набрал 190 очков и занял четвертое место в личном зачете пилотов.