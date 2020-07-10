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«Не был полностью доволен машиной». Квят подвел итоги пятничной практики «Гран-при Штирии»

10 июля 2020, 20:21
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который стал 12-м во второй сессии свободных заездов, прокомментировал свой результат и работу машины в пятничной серии свободных практик «Гран-при Штирии».

«Эта пятница была необычная, поскольку мы не знаем, сможем ли мы выйти на трассу завтра или нет, поэтому мы постарались проделать большую работу. Я не был полностью доволен машиной, и я думаю, что нам все еще нужно прогрессировать. Тем не менее, это нормальный результат для пятничных заездов, когда всегда есть что-то, что можно исправить до конца выходных. Нам предстоит внимательно изучить сегодняшние данные, чтобы понять, что мы можем сделать», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Ранее организаторы «Гран-при Штирии» сообщили о возможной отмене субботних заездов из-за сильного дождя.

Дополнительная информация:

https://www.scuderiaalphatauri.com/en/styrian-gp-free-practice-2020/

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