«Не был полностью доволен машиной». Квят подвел итоги пятничной практики «Гран-при Штирии»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который стал 12-м во второй сессии свободных заездов, прокомментировал свой результат и работу машины в пятничной серии свободных практик «Гран-при Штирии».

«Эта пятница была необычная, поскольку мы не знаем, сможем ли мы выйти на трассу завтра или нет, поэтому мы постарались проделать большую работу. Я не был полностью доволен машиной, и я думаю, что нам все еще нужно прогрессировать. Тем не менее, это нормальный результат для пятничных заездов, когда всегда есть что-то, что можно исправить до конца выходных. Нам предстоит внимательно изучить сегодняшние данные, чтобы понять, что мы можем сделать», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Ранее организаторы «Гран-при Штирии» сообщили о возможной отмене субботних заездов из-за сильного дождя.