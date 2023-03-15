Леклер потеряет 10 мест на старте «Гран-при Саудовской Аравии» из-за поломки болида

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет 10 мест на старте «Гран-при Саудовской Аравии».

На 41-м круге первой гонки сезона-2023 в Бахрейне, которая состоялась 5 марта, Леклер сошел с дистанции из-за технических проблем. Позже выяснилось, что болиду монегаска понадобилась новая замена компонентов, которая и привела к штрафу, поскольку пилотам не разрешается использовать более двух батарей и блоков электроники за сезон.

«У нас было две разные проблемы (в день гонки Гран-при Бахрейна): одна утром, когда мы запускали машину, а вторая — во время гонки. Я надеюсь, что теперь у нас все под контролем, мы провели глубокий анализ по этому поводу. Но, к сожалению, мы будем вынуждены начать гонку в Джидде со штрафом», — цитирует руководителя «Феррари» Фредерика Вассера пресс-служба «Формулы-1».

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.