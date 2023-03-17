Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в первой практике в рамках 2-го этапа «Формулы-1» — «Гран-при Саудовской Аравии».

Голландец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 29,617 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 0,483 секунды). На третьей позиции расположился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (0,698).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал восьмым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.