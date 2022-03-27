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Сегодня, 19:41

Цунода пропустит «Гран-при Саудовской Аравии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Юки Цунода.
Фото «Альфа Таури».

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не сможет стартовать на «Гран-при Саудовской Аравии». Японец столкнулся с проблемой на установочных кругах и не выступит в гонке, сообщает пресс-служба команды.

Автомобиль Цуноды остановился на установочном круге по пути на стартовую решетку из-за проблем с двигателем. Инженерам и пилоту не удалось решить проблему с силовой установкой, и Цуноде пришлось оставить машину по обочине.

Юки должен был начать гонку с 19-й позиции впереди канадского гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.

Альфа Таури
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