Мик Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит за команду на шинных тестах «Пирелли», сообщает GP Today.

Двухдневные тесты в рамках разработки новых составов для 2024 года пройдут сразу после «Гран-при Испании» (2-4 июня). В рамках тестов на трассе будут работать «Мерседес» и «Феррари».

Информируется, что Шумахер проведет за рулем болида 2023 года целый день в среду. Второй день за «Мерседес» отработает Джордж Расселл.

24-летний Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».