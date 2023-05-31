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Сегодня, 14:47

Сайнс — о контракте на 2025 год: «Намерен определиться на старте следующего сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассчитывает заранее получить контракт на сезон-2025.

Текущее соглашение Сайнса с командой рассчитано до конца 2024 года.

«Я всегда говорил в интервью, что мне нравится начинать сезон, зная, где я буду гоняться в следующем году. Дело в том, что у меня был такой опыт в «Рено», и мне совсем не понравилось. Все должно быть распланировано, такая у меня цель. Не обязательно в этом году, но до старта следующего сезона или на старте сезона я намерен определиться с будущим», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Сайнс занимает шестое место в личном зачете, набрав 48 очков в 7 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами, «Феррари» — на четвертой строчке (90).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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