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Сегодня, 16:20

Хэмилтон — об обновленной трассы «Гран-при Испании»: «Мне никогда не нравилась последняя шикана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказались о новой конфигурации трассы «Гран-при Испании».

Начиная с этого года организаторами было принято решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот значительно более скоростным.

«Нашей машине никогда не нравилась эта последняя шикана. Мне она тоже никогда не нравилась. Так что теперь после выхода из 12-го поворота два последних поворота трассы мы, вероятно, будем проходить газ в пол. Этому очень обрадуются и наши шеи, и шины. В общем, будет весело», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

«Гран-при Испании» пройдет со 2 по 4 июня.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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