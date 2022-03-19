Мик Шумахер положительно оценил работу «Хааса» в первый день «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Бахрейна».

В первой практике Шумахер занял 18-е место, во второй сессии свободных заездов немец стал 8-м.

«В целом, пятница прошла позитивно, мы делаем правильные шаги в правильный момент. Сейчас нужно попытаться донастроить то, что уже есть. Нам удалось провести достаточно много времени на трассе, это вселяет позитив и поможет в гонке в воскресенье. Во второй практике обе наших машины попали в десятку лучших. Да, это всего лишь практика, но это уже приятный результат», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Шумахера.

«Гран-при Бахрейна» — первый этап сезона-2022 «Формулы-1». Сегодня, 19 марта состоится квалификация, завтра пройдет гонка.