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Сегодня, 13:29

Российский гонщик Смоляр занял третье место в первой гонке сезона в «Формуле-3»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гонщик Александр Смоляр занял третье место в спринт-гонке «Формулы-3» в рамках «Гран-при Бахрейна».

Смоляр, выступающий в нейтральном статусе за команду MP Motorsport, стартовал пятым и смог отыграть две позиции.

Победителем гонки стал француз Исак Хаджар из Hitech. Он финишировал вторым, но поднялся на первую строчку после того, как приехавший на первом месте британец Оливер Бирмен из Prema получил 5-секундный штраф за выезд за пределы трассы.

Спринт-гонка в Бахрейне стала первым заездом в сезоне-2022 и дебютной для Смоляра в составе MP Motorsport. Россиянин проводит третий сезон в «Формуле-3», первые два года он выступал за ART.

Завтра, 20 марта состоится основная гонка «Формулы-3» в рамках «Гран-при Бахрейна». Начало запланировано на 12.00 (мск).

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