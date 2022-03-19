Норрис высказался о проблемах «Макларена» со скоростью

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах, с которыми команда столкнулась на «Гран-при Бахрейна».

По итогам первой свободной практики Норрис занял 16-е место, во второй сессии свободных заездов гонщик показал 11-е время.

«Понятия не имею, с чем связана нехватка скорости. Мы пока что выступали только на трассе в Бахрейне, так что в данный момент проблема в машине. В календаре представлено много трасс, похожих на ту, что в Сахире, поэтому если у нас не получится здесь, то значит, что нужно улучшать работу наших болидов.

Посмотрим, что удастся изменить в субботу. Если мы хотим бороться за место в топ-10, то нам нужно серьезно прибавить в скорости», — приводит Motorsport слова Норриса.

«Гран-при Бахрейна» — первый этап сезона-2022 «Формулы-1». Сегодня, 19 марта состоится квалификация, завтра пройдет гонка.