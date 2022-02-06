Мик Шумахер назвал цель «Хааса» на сезон-2022

Пилот «Хааса» Мик Шумахер назвал цель команды на сезон-2022 «Формулы-1».

«Я думаю, мы будем довольны, если сможем стабильно попадать во второй сегмент и периодически набирать очки. Это не только моя личная цель, но и цель всей команды. И всем нам надо будет прибавить, чтобы достичь этой цели.



В этом году все команды начнут с нуля из-за нового регламента. Возможно, это даст нам небольшое преимущество, потому что мы раньше остальных начали работу над болидом на сезон-2022. Я почти каждый день был на связи с командой, чтобы понять, как будет выглядеть болид и где нам нужно добавить. Считаю, что у нас есть повод для оптимизма и мы можем быть довольны тем, как все продвигается», — приводит Planet F1 слова Шумахера.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. Помимо Шумахера за «Хаас» будет выступать россиянин Никита Мазепин.