Валттери Боттас: «В «Мерседесе» казалось, будто мне приставили к горлу нож»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как другая команда пыталась переманить его к себе после подписания контракта с итальянцами. Ранее он выступал за «Мерседес».

«Мне позвонили через два дня после того, как я подписал контракт с «Альфа Ромео», — цитирует Боттаса Autosport. — Они сказали: «Ты нам нужен, мы можем заплатить вдвое больше, чем «Альфа». Я сказал, что они немного опоздали! Я по-прежнему доволен своим решением. Думаю, что это станет хорошим новым началом».

В первой половине сезона-2021 обсуждался вероятный переход молодого британца Джорджа Рассела в «Мерседеса». Финн отметил, что это был очень утомительный период.

«Когда ты чувствуешь, будто к горлу приставили нож, голова работает не очень хорошо, — сказал он. — Когда я пришел в команду в 2017 году, единственное, о чем я мог думать, — победа в чемпионате мира. Не получилось.

Но я должен концентрироваться на позитиве: я вырос как гонщик и как человек, многому научился. Вместе мы добились потрясающих высот. Я возьму этот опыт и воспоминания с собой".

В прошлом сезоне Боттас занял третье место в чемпионате, набрав 226 очков.