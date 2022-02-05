«Я вернулся». Хэмилтон намекнул, что останется в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон намекнул на продолжение карьеры в «Формуле-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон опубликовал новое сообщение в Twitter.

«Я уходил. Теперь я вернулся», — написал спортсмен, опубликовав также свою фотографию.

Контракт Хэмилтона с «серебряными стрелами» действует до конца сезона-2023. Ранее сообщалось, что в соглашении гонщика с командой прописан пункт, который допускает досрочное расторжение.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram.

37-летний британец является семикратным чемпионом «Формулы-1», он проиграл пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену в борьбе за титул по итогам прошлого сезона на последнем круге последней гонки. Его команда оспаривала исход гонки, но протест «Мерседеса» был отклонен.