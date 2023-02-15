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Сегодня, 13:38

«Мерседес» показал новую машину на сезон-2023. Она черного цвета

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болид «Мерседес» на сезон-2023.
Фото «Мерседес»
Болид «Мерседес» на сезон-2023.
Фото «Мерседес»
Пилоты и руководство «Мерседес» с новым болидом.
Фото «Мерседес»
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«Мерседес» представил новый болид на сезон-2023 «Формулы-1».

Машина получила название W14. Британская команда приняла решение вернуться к ливрее черного цвета, с которой выступала с 2020 по 2021 год.

Болид «Мерседес» на сезон-2023. Фото «Мерседес»
Болид «Мерседес» на сезон-2023.
«Мерседес»
Болид «Мерседес» на сезон-2023. Фото «Мерседес»
Болид «Мерседес» на сезон-2023.
«Мерседес»
Пилоты и руководство «Мерседес» с новым болидом. Фото «Мерседес»
Пилоты и руководство «Мерседес» с новым болидом.
«Мерседес»

В сезоне-2023 за «Мерседес» будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, которые представляли команду в прошлом сезоне.

В 2022 году «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов с 515 очками.

Первый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.

Формула-1
Мерседес
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