«Мерседес» показал новую машину на сезон-2023. Она черного цвета
«Мерседес» представил новый болид на сезон-2023 «Формулы-1».
Машина получила название W14. Британская команда приняла решение вернуться к ливрее черного цвета, с которой выступала с 2020 по 2021 год.
Болид «Мерседес» на сезон-2023.
«Мерседес»
Болид «Мерседес» на сезон-2023.
«Мерседес»
Пилоты и руководство «Мерседес» с новым болидом.
«Мерседес»
В сезоне-2023 за «Мерседес» будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, которые представляли команду в прошлом сезоне.
В 2022 году «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов с 515 очками.
Первый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.
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