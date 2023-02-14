Леклер о новом болиде «Феррари»: «Ощущения хорошие. Первые километры — это нечто особенное»

Пилот Шарль Леклер поделился впечатлениями после первых кругов на болиде «Феррари» 2023 года. Монегаск сел за руль SF-23 во время презентации машины.

«Ощущения хорошие. После стольких километров работы над проектом на симуляторе первые километры на треке — нечто особенное. Все прошло гладко. Конечно, за два круга трудно оценить детали, но я уже передал инженерам первые впечатления. Болид работал хорошо, все прошло очень здорово», — приводит слова Леклера Autosport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.