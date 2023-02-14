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Сегодня, 19:14

Леклер о новом болиде «Феррари»: «Ощущения хорошие. Первые километры — это нечто особенное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот Шарль Леклер поделился впечатлениями после первых кругов на болиде «Феррари» 2023 года. Монегаск сел за руль SF-23 во время презентации машины.

«Ощущения хорошие. После стольких километров работы над проектом на симуляторе первые километры на треке — нечто особенное. Все прошло гладко. Конечно, за два круга трудно оценить детали, но я уже передал инженерам первые впечатления. Болид работал хорошо, все прошло очень здорово», — приводит слова Леклера Autosport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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