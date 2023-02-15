Тото Вольфф поделился мнением о новом болиде «Мерседеса»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о подходе, который команда использовала при проектировании нового болида.

«По ходу прошлого сезона мы тщательно все проанализировали на предмет того, был ли выбор в пользу этой концепции правильным или нет. Понятное дело, как вы сами видите, по внешнему виду наша концепция боковых понтонов сильно отличается от всех других команд.

Но мы считаем, что данные узлы не слишком сильно влияют на скорость и эффективность работы болида. Как понятно и то, что у нас нет какой-то священной коровы и мы изучаем все доступные варианты. Если говорить конкретно о боковых понтонах, то это пока лишь первый вариант конструкции. И в первых гонках сезона она претерпит небольшие изменения», — приводит слова Вольффа Motorsport.

Также исполнительный директор заявил, что машина, которую презентовали, более-менее в том же виде будет использоваться и на старте сезона, и на тестах.

В сезоне-2023 за «Мерседес» будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, которые представляли команду в прошлом сезоне.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.