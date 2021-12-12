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Последний круг «Гран-при Абу-Даби», Ферстаппен обогнал Хэмилтона. Видео

19:07
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В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона «Формулы-1», в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон.

У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира.

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Иван Шитик все материалы автора
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