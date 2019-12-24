Менеджер Квята считает, что Даниил рано попал в «Ред Булл»

Николая Тодт, который является менеджером пилота «Торо Россо» Даниила Квята, рассказал, почему в 2018 году начал с ним работу.

— Иногда я поступаю и так, — цитирует Тодта Motorsport. — Обычно я стараюсь вкладываться в юные таланты. Но иногда пытаюсь и помочь пилотам, которые уже в деле. Когда я вижу, что талантливому гонщику нужна моя поддержка, то я рад помочь. Я познакомился с Даниилом десять лет назад и высоко его ценю.

После дебютного сезона в «Торо Россо» в 2014 году Квят попал в «Ред Булл», но уже в мае 2016-го его вернули в прежнюю команду. Осенью 2017-го Квят и вовсе потерял место в «Формуле-1», и смог вернуться в чемпионат лишь в прошедшем сезоне.

Пожалуй, он рановато попал в топ-команду, не был полностью готов. Иногда это вредит, ведь люди ждут, что ты сразу будешь боеспособен. Много времени тебе не дадут. Вероятно, так вышло и с ним.