McLaren Group опровергла информацию о продаже компании «Ауди».

«McLaren Group в курсе сообщений в прессе о том, что компания продана «Ауди». Это абсолютно не соответствует действительности, и McLaren предпримет действия, чтобы удалить сообщения.

Стратегия McLaren всегда включала в себя переговоры и сотрудничество с партнерами и поставщиками, в том числе с другими автопроизводителями. Тем не менее, в структуре владения McLaren Group не произошло изменений», — сообщает пресс-служба фирмы.

15 ноября издание Autocar сообщило, что «Ауди» оформила сделку по покупке McLaren Group и получит контроль над всей компанией, в том числе над командой «Формулы-1» «Макларен».