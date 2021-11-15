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McLaren Group опровергла информацию о продаже компании

16:25
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McLaren Group опровергла информацию о продаже компании «Ауди».

«McLaren Group в курсе сообщений в прессе о том, что компания продана «Ауди». Это абсолютно не соответствует действительности, и McLaren предпримет действия, чтобы удалить сообщения.

Стратегия McLaren всегда включала в себя переговоры и сотрудничество с партнерами и поставщиками, в том числе с другими автопроизводителями. Тем не менее, в структуре владения McLaren Group не произошло изменений», — сообщает пресс-служба фирмы.

15 ноября издание Autocar сообщило, что «Ауди» оформила сделку по покупке McLaren Group и получит контроль над всей компанией, в том числе над командой «Формулы-1» «Макларен».

Дополнительная информация:

https://www.mclaren.com/racing/inside-the-mtc/mclaren-group-statement-sale/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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