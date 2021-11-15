Хэмилтон: «Гран-при Бразилии» один из лучших уик-эндов для меня за всю карьеру»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об эмоциях, которые испытал после победы на «Гран-при Бразилии».

«Это был трудный уик-энд для всех. Думаю, меня вдохновили сосредоточенность и решимость каждого в команде, — приводит слова гонщика Planet F1. — Легко расклеиться, когда сталкиваешься со штрафами, заменой мотора. Но все оставались позитивными и прекрасно себя проявили. Механики работали фантастически, у нас была сильная стратегия».

Также Хэмилтон рассказал, что в Бразилии был лучший для него уик-энд.

«Мне нужно было как можно быстрее отвлечься от всего этого и сконцентрироваться на продвижении вперед. Но предполагал ли я, что мы сможем прорваться с последнего места? Я не знал, что это может быть возможным, и просто отдал все силы. Безусловно, это один из лучших уик-эндов для меня, если не лучший за всю карьеру», — сказал он.

36-летний гонщик в спринте сумел прорвался с 20-го места на пятое, в гонке — с 10-го на первое и стал победителем «Гран-при Бразилии».

На данный момент в личном зачете «Формулы-1» на первом месте находится гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (332.5 балла). Второе место занимает Хэмилтон, набравший 318.5 балла. На третьей позиции тоже пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203 очка).