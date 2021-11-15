«Ауди» купила McLaren Group и команду «Формулы-1»
14:58
Компания «Ауди» оформила сделку по покупке McLaren Group, утверждает Autocar.
«Ауди» получит контроль над всей компанией, в том числе над командой «Формулы-1» «Макларен». Отметим, что ранее McLaren Group частично продал часть коллектива «Ф-1»: MSP Sports Capital приобрела 15 процентов акций, а к концу 2022 года доля вырастет до 33 процентов.
Команда «Макларен» является второй старейшей участницей «Формулы-1» и второй по числу титулов после «Феррари».
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