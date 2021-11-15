Шарль Леклер доволен результатами «Гран-при Бразилии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен результатами «Гран-при Бразилии». Гонщик занял пятое место.

«Я очень доволен. Это здорово, когда тебе удается отыграться и хорошо провести гонку после того, как в предыдущий день у тебя возникали серьезные трудности. Сегодня я здорово поработал за рулем болида, чего вчера мне не удалось сделать, и из-за чего я был расстроен.

После хорошего старта главной задачей было правильно работать с шинами. Было важно, чтобы шины продержались до финиша — и нам удалось справиться с задачей. В результате мы увеличили преимущество над «Маклареном» — нашими главными конкурентами, и можем быть довольны", — приводит слова Леклера пресс-служба «Формулы-1».

«Феррари» находится на третьем месте в Кубке конструкторов. В активе команды 287,5 очков. «Макларен» отстает от них на 31,5 очков.

Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.