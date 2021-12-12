Мбаппе отреагировал на итог финальной гонки «Формулы-1»
18:17
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на итог финальной гонки сезона-2021 «Формулы-1».
Футболист в Twitter поставил три эмодзи с покрасневшим лицом.
В октябре пилот «Мерседеса» Льюс Хэмилтон всречался с Мбаппе и Немаром.
В воскресенье, 12 декабря, пилот «Ред Булл» Макс Ферсаппен стал победителем финального этапа чемпионата «Формулы-1» на «Гран-при Абу Даби». Эта победа позволила голландцу выиграть общий зачет.
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