Мбаппе отреагировал на итог финальной гонки «Формулы-1»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на итог финальной гонки сезона-2021 «Формулы-1».

Футболист в Twitter поставил три эмодзи с покрасневшим лицом.

В октябре пилот «Мерседеса» Льюс Хэмилтон всречался с Мбаппе и Немаром.

В воскресенье, 12 декабря, пилот «Ред Булл» Макс Ферсаппен стал победителем финального этапа чемпионата «Формулы-1» на «Гран-при Абу Даби». Эта победа позволила голландцу выиграть общий зачет.