Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко подвела итоги «Гран-при Абу-Даби», которым завершался сезон-2021 года «Формулы-1».

«Поздравляем Макса Ферстаппена! Мне показалось, что история, произошедшая на первом круге должна была быть чем-то компенсирована. Наши судьи не были настроены быть абсолютно честными и справедливыми. Да, если бы не произошла авария, Макс остался бы в 12 секундах, у нас был бы новый-старый чемпион. Но видите, как все обернулось. Если судьи не слышат, значит, откуда-то сверху прилетит. Настораживают эти двойные или какие-то полуторные стандарты. У меня уже была мысль о том, чтобы внедрить искусственный интеллект в гонки. Тогда бы пропал этот судейский субъективизм», — сказала Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также Косаченко высказала предположение по поводу будущего голландского гонщика.

«В следующем году переходят на большие покрышки впервые с 1960-х годов. Поэтому непонятно, что будет в следующем сезоне. Все зависит от самих команд, как они подготовят болиды с точки зрения инженерии. У Макса хорошая и длинная история впереди. Но не у него одного. Есть и иные пилоты, которые просто не оказывались в сильнейших командах. Но все же сегодня, действительно, была борьба между двумя сильнейшими! Я не помню таких напряженных сезонов с 1990-х годов», — добавила Косаченко.

12 декабря гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Абу-Даби», которым завершался сезон 2021 года «Формулы-1». Эта победа позволила ему выиграть общий зачет и впервые стать чемпионом мира. 24-летний Ферстаппен прервал доминирование «Мерседеса», а «Ред Булл» выиграл титул впервые с 2013 года.