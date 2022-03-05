Мазепин заявил, что «Хаас» проигнорировал его готовность продолжить сотрудничество

Российский гонщик Никита Мазепин выступил с заявлением по поводу того, что команда «Формулы-1» «Хаас» приняла решение разорвать с ним контракт.

«Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, так же как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы, и не последовало никаких встречных шагов.



Я очень благодарен тем, кто стремился к пониманию и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведенное в «Формуле-1», и искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена», — приводит ТАСС слова Мазепина.

23-летний Мазепин выступал за «Хаас» с 2021 года. Его лучшим результатом является 14-е место на «Гран-при Азербайджана» в июне прошлого года.

1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Сегодня, 5 марта «Хаас» объявил о разрыве контракта с Мазепиным.