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Сегодня, 13:16

«Весь мир сбросил маски». В Госдуме отреагировали на расторжение контракта «Хаас» с Мазепиным

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о расторжении контракта команды «Хаас» и российского пилота Никиты Мазепина.

«Вы чему-то удивляетесь? Если ни о какой законности действий, начиная еще с олимпийских скандалов, речи не идет. Весь мир сбросил маски. Есть хорошая шутка с ноткой грусти: Россию не отключили только от танкового биатлона. У западного мира свои системы ценностей, и мы их никогда не поймем, как и они нас», — сказал Валуев «СЭ».

1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Никита Мазепин. «Хаас» расторг контракт с Мазепиным

Хаас
Никита Мазепин
Николай Валуев
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