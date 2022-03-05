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Ферстаппен: «Мы с Хэмилтоном с нетерпением ждем новой битвы»

Ферстаппен заявил, что с нетерпением ждет новой битвы с Хэмилтоном
Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-1» и противостояния с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Часто ли я вспоминаю ту гонку в Абу-Даби? Иногда. Но та неделя вышла настолько сумбурной, что это не всегда приятные воспоминания, иногда возвращается напряжение. Кошмаров у меня нет, но мне больше нравится вспоминать моменты, когда все закончилось.

О той гонке было много разговоров, но титул выигрывается по итогам всего сезона. Я считаю, что полностью заслужил чемпионство. Возможно, кто-то смотрел только последнюю гонку и считает, что мне повезло. Но в обычных условиях я бы стал чемпионом задолго до этого. Я дважды терял много очков: когда меня выбивала другая машина, и когда у меня взорвалась покрышка в Баку. Из-за этих неудач все и решилось в последней гонке.

Я понимаю разочарование Хэмилтона, если посмотреть на то, как все сложилось в последней гонке. Но, как я уже сказал, нужно смотреть на сезон целиком. Нельзя выиграть титул только благодаря одной гонке. Общались ли мы с Льюисом зимой? Нет, на это не было причин. Мы не общались и не виделись. Это нормально, мы же оба — гонщики. Мы с нетерпением ждем новой битвы», — приводит De Telegraaf слова Ферстаппена.

По итогам сезона-2021 Ферстаппен впервые в карьере завоевал чемпионский титул «Формулы-1». Судьба чемпионства решилась на последнем круге последней гонки сезона, когда нидерландец обогнал Льюиса Хэмилтона.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1398199871/max-verstappen-klaar-voor-nieuwe-strijd-met-hamilton-we-gaan-er-weer-tegenaan
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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