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Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

20:21
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял последнее, 20-е место.

Также выбыл напарник Мазепина Мик Шумахер. Он занял 19-е место. Кроме них, борьбу прекратили Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, занявшие, соответственно, 17-е и 18-е место (оба — «Астон Мартин»). Николас Латифи («Уильямс») стал 16-м и также прекратил борьбу за поул.

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Евгений Петров все материалы автора
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