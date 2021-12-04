Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Стюарды не наказали Хэмилтона за предполагаемое игнорирование желтых флагов

20:05
Теги:

Стюарды «Гран-при Саудовской Аравии» не стали наказывать Льюиса Хэмилтона за возможное превышение скорости в зоне двойных желтых флагов по ходу третьей практики.

Как говорится на официальном сайте ФИА, просмотрев онборды, пилоту «Мерседесу» не показывали желтые флаги или желтые световые панели. Кроме этого, на руле Льюиса не высвечивались соответствующие указания.

Хэмилтон может получить штраф за другой эпизод — возможную блокировку гонщика «Хааса» Никиты Мазепина. Недавно, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на «Гран-при Катара» получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.

Дополнительная информация:

https://www.fia.com/documents/season/season-2021-1108/championships/fia-formula-one-world-championship-14

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Захарова прокомментировала данные американских СМИ о «вторжении» РФ на Украину
2
0