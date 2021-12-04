Стюарды не наказали Хэмилтона за предполагаемое игнорирование желтых флагов

Стюарды «Гран-при Саудовской Аравии» не стали наказывать Льюиса Хэмилтона за возможное превышение скорости в зоне двойных желтых флагов по ходу третьей практики.

Как говорится на официальном сайте ФИА, просмотрев онборды, пилоту «Мерседесу» не показывали желтые флаги или желтые световые панели. Кроме этого, на руле Льюиса не высвечивались соответствующие указания.

Хэмилтон может получить штраф за другой эпизод — возможную блокировку гонщика «Хааса» Никиты Мазепина. Недавно, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на «Гран-при Катара» получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.