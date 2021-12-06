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Мазепин встретился с Хабибом в Саудовской Аравии

02:57
Никита Мазепин и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Никита Мазепин и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым в сторис Instagram.

«Хабиб, рад был видеть в Сауди», — подписал фото Мазепин.

«Жду в Дагестане», — ответил Хабиб.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял последнее, 20-е место.

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Сергей Разин все материалы автора
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