Мазепин встретился с Хабибом в Саудовской Аравии
02:57
Пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым в сторис Instagram.
«Хабиб, рад был видеть в Сауди», — подписал фото Мазепин.
«Жду в Дагестане», — ответил Хабиб.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял последнее, 20-е место.
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