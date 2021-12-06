Хельмут Марко: «Ред Булл» и «Мерседес» судят по-разному»

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что к Максу Ферстаппену отнеслись несправедливо на «Гран-при Саудовской Аравии». Нидерландский гонщик занял второе место, уступив Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

«Я недоволен, и мы не принимаем решения судей, - цитирует Марко Autosport. - Наши инженеры готовят доказательства, что Макс специально не оттормаживал Хэмилтона перед столкновением. К сожалению, наш гонщик получил два пореза на задней шине. Это было настолько серьезно, что мы больше не могли атаковать и нам пришлось сбросить скорость.

Мы чувствуем, что к нам c «Мерседесом» относятся по-разному. Во время рестарта Хэмилтон отстал больше чем на десять корпусов машины. Феттель получил за такое штраф в Будапеште. Благодаря такому манёвру Льюис лучше подготовил шины к старту. А потом он выдавил Макса с трассы – и никакой реакции.

Хэмилтон также ранее был вызван к судьям из-за двух инцидентов в финальной тренировке в субботу, но стюарды не приняли никаких серьезных мер, сделав ему только предупреждение. Здесь принимаются только односторонние вердикты».

Перед заключительным «Гран-при» сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков.