Сироткин назвал действия Ферстаппена в Саудовской Аравии жесткими и наглыми, но не переходящими за грань

Пилот SMP Racing и экс-гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал справедливость судейства после столкновения Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на треке в Саудовской Аравии.

«Тут невозможно гадать, было ли судейство по эпизоду с Максом и Льюисом справедливо или нет. Каждая сторона останется при своем мнении. Если смотреть абстрактно, то в целом все закончилось так, как и должно было. Если мы взглянем на эту ситуацию со стороны Макса, то понятно, что он был готов бороться за победу любой ценой и даже столкновением. Не могу никак его критиковать за то, что он сделал. Он сделал это достаточно жестко и нагло, но не могу сказать, что Ферстаппен перешел за грань. Льюис был в обратной позиции, это применительно ко всей гонке, когда ему по-любому нельзя было доводить дело до столкновения и при этом надо еще было выиграть гонку. Собственно, Люис справился с этим великолепно, хотя Макс максимально усложнил ему жизнь из того, что позволяла ему машина и правила», — сказал Сироткин «СЭ».

Благодаря победе на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера зачета пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очка.

Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Чемпион определится после последней гонки сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.