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Мазепин считает, что ему не хватило опыта в квалификации «Гран-при Бельгии»

20:44
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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бельгии». Он занял последнее, 20-е место.

«Я расстроен, - цитирует россиянина Autosport. - Сегодня был яркий пример ситуации, в которой для хорошего результата нужен опыт в «Формуле-1. В младших сериях в нашем распоряжении были только дождевые шины и никаких промежуточных.

Я подумал, что с таким количеством воды на трассе правильнее будет остаться на дождевых, но это оказалось ошибкой. Нужно было переобуться на промежуточные раньше, ведь они гораздо быстрее. Я проехал на этих шинах только один круг – этого оказалось недостаточно».

Выиграл квалификацию пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71815-nikita-mazepin-mne-ne-hvatilo-opyta

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Евгений Петров все материалы автора

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