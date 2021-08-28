Мазепин считает, что ему не хватило опыта в квалификации «Гран-при Бельгии»
Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бельгии». Он занял последнее, 20-е место.
«Я расстроен, - цитирует россиянина Autosport. - Сегодня был яркий пример ситуации, в которой для хорошего результата нужен опыт в «Формуле-1. В младших сериях в нашем распоряжении были только дождевые шины и никаких промежуточных.
Я подумал, что с таким количеством воды на трассе правильнее будет остаться на дождевых, но это оказалось ошибкой. Нужно было переобуться на промежуточные раньше, ведь они гораздо быстрее. Я проехал на этих шинах только один круг – этого оказалось недостаточно».
Выиграл квалификацию пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71815-nikita-mazepin-mne-ne-hvatilo-opyta
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