Норрис потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис потеряет пять позиций на старте гонки «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

28 августа гонщик разбил машину во время квалификации. Он не удержал болид на мокрой трассе и вылетел в отбойники. Из-за этого команде пришлось заменить коробку передач.

«После оценки ущерба машины Ландо мы решили заменить коробку передач, что привело к штрафу на пять мест на стартовой решетке», — говорится в заявлении команды на официальном сайте «Формулы-1».

Lando Norris will take a five-place grid penalty as @McLarenF1 confirm gearbox change after his crash in qualifying



Norris will now start in P14 #BelgianGP ?? #F1 https://t.co/P7alGbgBs6 — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Изначально Норрис должен был начинать гонку с девятой позиции, но теперь будет стартовать 14-м.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.