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Норрис потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии»

15:18
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис потеряет пять позиций на старте гонки «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

28 августа гонщик разбил машину во время квалификации. Он не удержал болид на мокрой трассе и вылетел в отбойники. Из-за этого команде пришлось заменить коробку передач.

«После оценки ущерба машины Ландо мы решили заменить коробку передач, что привело к штрафу на пять мест на стартовой решетке», — говорится в заявлении команды на официальном сайте «Формулы-1».

Изначально Норрис должен был начинать гонку с девятой позиции, но теперь будет стартовать 14-м.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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