Норрис потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии»
15:18
Пилот «Макларена» Ландо Норрис потеряет пять позиций на старте гонки «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».
28 августа гонщик разбил машину во время квалификации. Он не удержал болид на мокрой трассе и вылетел в отбойники. Из-за этого команде пришлось заменить коробку передач.
«После оценки ущерба машины Ландо мы решили заменить коробку передач, что привело к штрафу на пять мест на стартовой решетке», — говорится в заявлении команды на официальном сайте «Формулы-1».
Изначально Норрис должен был начинать гонку с девятой позиции, но теперь будет стартовать 14-м.
Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.
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