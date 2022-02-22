Мазепин показал шлем, в котором будет проводить тесты в Барселоне

Пилот «Хаас» Никита Мазепин проведет предсезонные тесты «Формулы-1» в специальном шлеме.

Для заездов в Барселоне российский гонщик выбрал черно-белый дизайн. Традиционно Мазепин выступает в оранжевом шлеме.

В начале февраля «Хаас» представил дизайн болида на новый сезон. Раскраска машины, как и в прошлом году, выполнена в цветах российского флага. Новый болид получил индекс VF-22.

Предсезонные тесты официально стартуют в среду. В рамках правил тестирования «Формулы-1» командам разрешается использовать автомобили в съемочные дни. Дистанция прогона ограничена 100 км, а автомобили ездят на рекламных шинах.