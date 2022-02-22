Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:13

«Альпин» будет использовать розовую ливрею только на двух этапах «Гран-при» «Формулы-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент

21 февраля «Альпин» представила новый болид на сезон-2022 «Формулы-1».

В основном дизайне машины преобладают синий и розовый цвета.

Но также команда показала еще одну ливрею, которая почти полностью представлена в розовом цвете. Журналист Крис Медланд сообщает, что данный дизайн будут использовать на этапах «Гран-при» в Бахрейне и Саудовской Аравии. Это следствие появления нового титульного спонсора.

В новом сезоне за «Альпин» будут выступать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Формула-1
Альпин
0
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Макларен» проводит обкатку болида 2022 года в Барселоне

Мазепин показал шлем, в котором будет проводить тесты в Барселоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости