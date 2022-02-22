«Альпин» будет использовать розовую ливрею только на двух этапах «Гран-при» «Формулы-1»

21 февраля «Альпин» представила новый болид на сезон-2022 «Формулы-1».

В основном дизайне машины преобладают синий и розовый цвета.

Но также команда показала еще одну ливрею, которая почти полностью представлена в розовом цвете. Журналист Крис Медланд сообщает, что данный дизайн будут использовать на этапах «Гран-при» в Бахрейне и Саудовской Аравии. Это следствие появления нового титульного спонсора.

В новом сезоне за «Альпин» будут выступать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.