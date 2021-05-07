Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Испании»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Испании».

«Приятно вернуться на знакомую трассу, на которой ты представляешь себе уровень сцепления и можешь предположить, в какую сторону будет дуть ветер. Сталкиваясь с меньшим количеством переменных проще сосредоточиться на работе. Думаю, что гонка получится интересной, потому что Барселона является базовой трассой для «Формулы-1». В первых гонках я столкнулся с некоторыми проблемами и не до конца понимал, как те или иные настройки влияют на баланс, поэтому я хотел бы сосредоточить свои силы на этом», — сказал Мазепин на пресс-конференции перед началом этапа в Испании.

«Гран-при Испании» пройдет с 7 по 9 мая.