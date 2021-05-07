Хэмилтон вступился за Боттаса после слухов об увольнении финна из «Мерседес»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон вступился за своего партнера по команде, Валттери Боттаса после появления слухов о том, что финна могут заменить на гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла.

«Исходя из своего опыта и отношений с Валттери я могу сказать, что это отличный напарник. По ощущениям, у нас лучший подбор пилотов с точки зрения результатов, равновесия в команде и понимания, как развивать машину. Понятно, что мы с Валттери не будем выступать за «Мерседес» вечно, но прямо сейчас мы оба даем результат. Боттас завоевал поул-позицию на прошлом этапе, прошло всего 4 гонки сезона. Нужно оставить Валттери в покое и дать ему возможность сосредоточиться на своей работе», — приводит Motorsport слова Хэмилтона.

4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла из-за неудачных результатов финна.