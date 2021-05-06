Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на Расселла
16:32
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла.
«Я точно знаю, что меня не заменят посреди сезона. Наша команда так не делает. У меня есть контракт до конца года, и я верю, что «Мерседес» — команда, которая не поступит со мной так. Я не чувствую давления вокруг себя. Я знаю, как происходят вещи, и что вокруг всегда полно глупых слухов. Это часть нашего спорта», — приводит Racefans слова Боттаса.
4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла из-за неудачных результатов финна.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/05/06/bottas-rubbishes-claim-he-may-lose-seat-before-end-of-season-only-one-team-does-that/
Читайте также
Побоище в Нью-Йорке: «Рейнджерс» мстили «Вашингтону» за русских звезд, Бучневич сорвался и был наказан
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю