Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на Расселла

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла.

«Я точно знаю, что меня не заменят посреди сезона. Наша команда так не делает. У меня есть контракт до конца года, и я верю, что «Мерседес» — команда, которая не поступит со мной так. Я не чувствую давления вокруг себя. Я знаю, как происходят вещи, и что вокруг всегда полно глупых слухов. Это часть нашего спорта», — приводит Racefans слова Боттаса.

4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла из-за неудачных результатов финна.