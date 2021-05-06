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Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на Расселла

16:32
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла.

«Я точно знаю, что меня не заменят посреди сезона. Наша команда так не делает. У меня есть контракт до конца года, и я верю, что «Мерседес» — команда, которая не поступит со мной так. Я не чувствую давления вокруг себя. Я знаю, как происходят вещи, и что вокруг всегда полно глупых слухов. Это часть нашего спорта», — приводит Racefans слова Боттаса.

4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла из-за неудачных результатов финна.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/05/06/bottas-rubbishes-claim-he-may-lose-seat-before-end-of-season-only-one-team-does-that/

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